Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.07 Kasım 2018 Çarşamba 10:42
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 09.38'da merkez üsse Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Bozlar Mahallesi olan 3,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yerin 5.2 kilometre derinliğindeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
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