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Aktüel

Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

2020-04-28 01:19:28 -
Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Abdülhamithan Mahallesi'nde kardeşler Tahir E. (30) ile Serkan E. (32) tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan E. kardeşini bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Tahir E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli kardeş ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

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