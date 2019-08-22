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Kahramanmaraş'ta kaçan otomobillerden iki inek çıktı!

Kahramanmaraş’ta, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan 2 otomobil sürücüsü, kovalamaca sonunda durduruldu. Araçların arka koltuklarında çalıntı olduğu belirlenen 2 inek ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:59
Kahramanmaraş'ta kaçan otomobillerden iki inek çıktı!

Olay, saat 03.00 sıralarında, Kapıçam- Tevekkeli yolunda meydana geldi. Dulkadiroğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevindeyken, peş peşe giden 46 VG 958 ile 44 EP 987 plakalı otomobillerin sürücülerini durdurmak istedi. Sürücüler, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Bunun üzerine jandarma ile şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Sürücüler, bir süre sonra durdurulurken, araçlarda inceleme yapan ekipler, arka koltuklarda 2 inek gördü. Yapılan araştırmada, ineklerin çalıntı olduğu tespit edildi. Araçlardaki O.K. (28), U.S. (36), H.B. (28), M.S. (22) ve S.G. (19) ise gözaltına alındı. Otomobiller de içindeki ineklerle jandarma bahçesine çekildi.

 Jandarma, ineklerin, Çevrepınar Mahallesi'ndeki merada otlanırken, çalındığını ve sahibinin N.K. olduğunu belirledi. İnekler, sahibine teslim edilirken, 5 kişinin jandarmada sorgulandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:59
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