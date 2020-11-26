  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 09:33:14 -
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kaçak 1 milyon 500 bin boş makaron, 5 bin paket doldurulmuş sigara, 2 milyon filtre pamuğu, 1 milyon 500 bin sigara kağıdı ve 200 kilogram aromalı tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki bazı depo ve evlerde çok miktarda kaçak malzeme olduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, kaçak 1 milyon 500 bin boş makaron, 5 bin paket doldurulmuş sigara, 2 milyon filtre pamuğu, 1 milyon 500 bin sigara kağıdı ve 200 kilogram aromalı tütün ele geçirdi.

M.Ç, Ç.O. ve V.K, kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Harekete geçildi! Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Gündem

Harekete geçildi! Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Eğitim-Bir-Sen, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenler arasında ayrımcılık yapan sözleri hakkında suç duyurusunda bulundu. ..
Ukrayna'dan İHA açıklaması: Türkiye ile yakında başlıyoruz
Dünya

Ukrayna'dan İHA açıklaması: Türkiye ile yakında başlıyoruz

Ukrayna'nın savunma ürünleri üreticisi Ukrspetsexport'un Genel Direktörü Vadym Ihorovych, Türkiye ile Ukrayna arasında İHA'lar konusunda anl..
Cübbeli Ahmet Hoca selefi grupları hangi ülkelerin desteklediğini açıkladı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca selefi grupları hangi ülkelerin desteklediğini açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı televizyon programında Türkiye'deki selefi grupları hangi ülkelerin desteklediğini açıkladı.
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay