Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak cep telefonu parçaları ele geçirildi, 2 şüpheli zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu parçaları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla cep telefonuna ait çeşitli parçaların getirildiği bilgisi üzerine 2 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 95 bin lira değerinde, cep telefonu ekranı, dokunmatik ekran, arka kapak, batarya, şarj aleti ve çeşitli aksesuarların yer aldığı bin 364 parça ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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