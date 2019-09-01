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Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak cep telefonu parçaları ele geçirildi, 2 şüpheli zanlı gözaltına alındı.

01 Eylül 2019 Pazar 13:43
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu parçaları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla cep telefonuna ait çeşitli parçaların getirildiği bilgisi üzerine 2 adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 95 bin lira değerinde, cep telefonu ekranı, dokunmatik ekran, arka kapak, batarya, şarj aleti ve çeşitli aksesuarların yer aldığı bin 364 parça ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:43
  1. Kahramanmaraş
  2. Elbistan
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  4. kaçakçılık operasyonu
  5. Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekipleri

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