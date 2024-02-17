  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kahramanmaraş’ta ikamet yangını çıktı
Yerel

Kahramanmaraş’ta ikamet yangını çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-17 11:21:00 -
Kahramanmaraş’ta ikamet yangını çıktı

Kahramanmaraş’ta müstakil bir ikamette çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi’ndeki müstakil bir ikamette çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın evin tamamına yayılmadan söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23