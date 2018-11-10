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Kahramanmaraş'ta hırsız değerli eşya bulamayınca tarhana çaldı

Hırsızlık için girdiği apartmanda değerli eşya bulamayan Alparslan E., merdiven boşluğundaki bir kutu tarhanayı çaldı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:42
Kahramanmaraş'ta hırsız değerli eşya bulamayınca tarhana çaldı

Geçen 30 Ağustos günü Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen hırsızlık olayında, evden 2 yüzük çalındı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmana girip çıkanlardan birinin 5 hırsızlık kaydı bulunan Alparslan E. olduğunu belirledi.

Polisin peşinde düştüğü Alparslan E., son olarak 16 Ekim'de Şeyh Adil Mahallesi'nde bir apartmana girdi. Binaya giren Alparslan E., değerli eşya bulamayınca merdiven boşluğundaki bir kutu tarhana çaldı. Apartmandan tarhana kutusuyla çıkan Alparslan E., güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Polis, yapmış olduğu çalışmada Alparslan E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunda hırsızlıkları itiraf eden Alparslan, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 16:42
  1. kahramanmaraş
  2. hırsız
  3. tarhana

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