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Aktüel

Kahramanmaraş'ta havaya ateş edilen araçtaki 4 kişi yakalandı

2020-04-18 02:14:53 -
Kahramanmaraş'ta havaya ateş edilen araçtaki 4 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bir araçtan havaya ateş edilmesi üzerine 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Duraklı Mahallesi Abdal Halil Ağa Caddesi'nde, sokağa çıkma kısıtlamasının hemen ardından henüz bilinmeyen bir nedenle araçtan havaya ateş edildi. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede yapılan çalışma sonrasında polis tarafından havaya ateş ettiği tespit edilen araç ve içerisinde bulunan 4 kişi yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan silahla ateş eden kişi hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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