Keçiören er meydanından dünyaya damga! Karabucak'ta şampiyon Türkiye
Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ankara Bağlum’da düzenlenen Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası, 31 ülkeden 145 sporcunun katılımıyla dev bir spor şölenine dönüştü. Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ata sporuna ve uluslararası tanıtıma verdiği güçlü destekle gerçekleşen ve toplam 326 bin dolar ödülün dağıtıldığı dev organizasyonda, Türkiye Karakucak Milli Takımı 200 puanla dünya şampiyonu olurken, milli gururumuz Feyzullah Aktürk başpehlivanlık altın kemerini Keçiören er meydanında kaldırarak 100 bin dolarlık büyük ödülün sahibi oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen pehlivanların er meydanında teriyle besmeleyi, dostluğu ve centilmenliği buluşturduğu organizasyonda toplam 326 bin dolar tutarında ödül dağıtıldı. Başpehlivanlık kategorisinde 100 bin dolarlık birincilik ödülünü kazanan isim ise Türk sporunun gururu Feyzullah Aktürk oldu. Şampiyonayı yerinde takip eden isimler arasında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah Zadeh, Keçiören Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkan Vekili Rodica Maria Yakşi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ve efsane milli halterci Halil Mutlu yer aldı. Ayrıca siyasi partilerin ilçe temsilcileri, spor yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş tribunleri doldurdu.