Keçiören er meydanından dünyaya damga! Karabucak'ta şampiyon Türkiye

“GELENEKSEL GÜREŞİMİZ DÜNYAYA TANITILIYOR” - Şampiyonada güreşseverlere hitaben konuşan ve geleneksel güreşin dünyaya tanıtılmasında önemli bir gün olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya şunları söyledi: “Bugün çok güzel bir günde bir aradayız. Burası er meydanı; erlerin, yiğitlerin olduğu meydan. Burada ikincisini düzenlemiş olduğumuz bu Dünya Şampiyonası’nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Burada yiğitlerin kendini gösterdiği, mertçe mücadele ettiği bu alanda bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah seneye de Allah izin verirse Dünya Şampiyonası’nın üçüncüsünü de burada icra edelim. Geleneksel Güreşler Federasyon Başkanımız seçildiğinde ilk görüşmemizde bana, ‘Ben Türkiye’ye kapalı kalmış bir federasyon değil, federasyonu dünya markası bir federasyon yapmak için mücadele edeceğim.’ demişti ve başardı. Tebrik ediyorum. İnşallah yağlı güreşi de uluslararası alanda mücadele eden ve merkezi Türkiye olan bir çatı oluşturmaya yönelik mücadelemiz devam edecek. Ben buradan sporun ve sporcunun dostu, ağaların ağası, liderlerin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a selamlarımı iletiyorum. Spora vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Keçiören Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda mücadele eden tüm hemşerilerimize ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”