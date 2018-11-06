Kahramanmaraş’ta haşlanmış nohut satarak 3 katlı ev yaptırdı

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Saçaklı Zade Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Osman Beyitler, sabahın erken saatlerinde suda beklettiği nohutları haşlayarak işine başlıyor. Ortalama 10 kilogram haşlanmış nohudu büyük bir kazana koyan Beyitler, seyyar tekerlekli aracıyla satışa çıkıyor.

Özellikle okul önlerinde sattığı nohutları ise çocuklar çok beğeniyor. Nohutları isteğe göre hazırlayıp külah halinde 50 kuruştan satan Osman Beyitler, 25 yıldır yaptığı bu iş sayesinde 3 katlı ev yaptırdığını söyledi.



İşini severek yaptığını söyleyen Osman Beyitler, “Ben 25 yıldır haşlanmış tuzlu ve biberli nohut satışı yapıyorum. Benim başka bir işim ve gelirim yok. Bu iş ile 6 çocuğumu büyütüp 3 tanesini evlendirdim ve 3 katlı ev yaptırdım. Hepsini nohut satarak yaptım. Yaz mevsiminde sabit pazarlara gidiyorum ve 3 ay buralarda satış yapıyorum. Diğer 9 ay ise özellikle okul önleri ve stadyum çevrelerinde nohutlarımı satıyorum. Yaptığım işi seviyorum” diye konuştu.



Nohutların lezzetli olduğunu söyleyen lise öğrencisi Mehmet Serhat Çalış, “Çocukluğumuzdan beri her zaman Osman amcadan alışveriş yapıyoruz. Paramız olmasa dahi bize yardımcı olur ve nohut verir. Nohutları da çok lezzetli istediğiniz şekilde ayarlayıp veriyor” dedi.