Kahramanmaraş’ta gece yarısı kahreden haber: Anne ve çocukları... Sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Kısık Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre sürücü ve plakası belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. ANNE VE 2 ÇOCUĞU ÖLDÜ Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Kazada Ayşe Aksu (35) ile çocukları Zeliha Aksu (12) ve Mustafa Baki Aksu (7) hayatını kaybederken, sürücü Muhammet Bayrak (38), Ahmet Aksu (34) Emine Aksu (32), Veli Aksu (15) ve İsmail Aksu (38) yaralandı. Ailenin, Karamanlı’daki hacdan dönen yakınlarını ziyaret ettikleri ve kazanın da dönüş yolunda meydana geldiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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