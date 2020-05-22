Kahramanmaraş’ta fırtına, ağaçları devirip elektrik direklerini büktü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çıkan fırtına, kavak ağaçlarını devirip demir elektrik iletim hatlarını kopararak direklere zarar verdi.

İğde Mahallesi’nde fırtına paniği yaşandı. Bölgede etkili olan rüzgar, öğleden sonra şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü. Yaklaşık 2 dakika süren fırtınada yaklaşık 25 kavak ağacı kırılarak devrildi. Fırtına, elektrik iletim hatlarına da zarar verdi. Mahalle içindeki elektrik telleri koptu. Bir demir elektrik direğinin de bükülmesi sonucunda mahallede elektrik kesintisi yaşandı. İhbar üzerine mahalleye gelen AKEDAŞ ekipleri, hasar gören iletim hatları ve direği onardı. Mahalleye saatler sonrasında yeninden elektrik verilebildi. Fırtınanın devirdiği ağaçlar da vatandaşlar tarafından kesildi.

Elbistan genelinde rüzgarın yarın da etkili olacağı tahmin edilirken; hafta sonundan itibaren de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.