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Yerel Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı
Yerel

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde motosiklet yayaya çarptı, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 12:01:00 -
Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Muhammed E. idaresindeki 46 MA 2635 plakalı motosiklet, Mehmet Akif Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yaya geçidini kullanan Mustafa K'ye çarptı.

Kazada sürücü ve motosikletteki Ali E. ile yaya Mustafa K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları ilçedeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Mustafa K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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