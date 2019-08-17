Kahramanmaraş'ta eline fırça alan öğretmenler okulu boyadı Kahramanmaraş’ta bir lisenin müdürü ve öğretmenleri eğitim öğretim öncesi okulun tadilat işlemlerini yaparak eğitime hazırladı.

Kahramanmaraş’ta okul binası olmayan spor lisesi, geçici olarak taşındıkları güzel sanatlar lisesi binasında eğitim ve öğretimine devam edecek. Spor lisesine yeni atanan okul müdürü İsmail Gençoğlan, öğretmenlerle okulun sınıflarına boya ve badana yaparak onarıyor. Okulun camlarını silerek temizlik işlerini de yapan öğretmenler, bahçedeki yabani otları temizleyerek okulu yeni eğitim öğretime hazırlıyor.

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