Kahramanmaraş'ta eline fırça alan öğretmenler okulu boyadı
Kahramanmaraş’ta bir lisenin müdürü ve öğretmenleri eğitim öğretim öncesi okulun tadilat işlemlerini yaparak eğitime hazırladı.17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:32
Kahramanmaraş’ta okul binası olmayan spor lisesi, geçici olarak taşındıkları güzel sanatlar lisesi binasında eğitim ve öğretimine devam edecek. Spor lisesine yeni atanan okul müdürü İsmail Gençoğlan, öğretmenlerle okulun sınıflarına boya ve badana yaparak onarıyor. Okulun camlarını silerek temizlik işlerini de yapan öğretmenler, bahçedeki yabani otları temizleyerek okulu yeni eğitim öğretime hazırlıyor.
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