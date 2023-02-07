  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

7 yaşındaki çocuğun enkaz altından kurtulduğu anlar!

Cumhurbaşkanı adayı belirlenecekti! Altılı masanın merakla beklenen 13 Şubat toplantısı ertelendi

Bakan Süleyman Soylu depremde son durumu paylaştı

Altının kilogram fiyatı, altın fiyatları: Çin altın rezervinde birinci! Gram altın neden çöktü? Uzmanlar cevap verdi

Gerçeği duyan kahroldu! Yok böyle bir acı...

Türkiye can derdinde ABD petrol... Korkunç depremi bakın nasıl gördüler

Ünlü isimlerden deprem yardımı! Milyonları aştı

Dikkat çeken flaş hamle! Türkiye işte o illere hemen gidiyor! 17 askeri helikopter deprem bölgesinde

CHP'nin trolleri işbaşında! Skandal sonrası sosyal medya ayaklandı

Türk profesör deprem bakımından en güvenli illeri Türkiye'ye duyurdu! İşte o 25 il...
Yaşam Kahramanmaraş'ta duygulandıran anlar
Yaşam

Kahramanmaraş'ta duygulandıran anlar

Kahramanmaraş'ta anne ile 1,5 yaşındaki bebeği kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 22:35:00 -

Cansuyu Derneği ve AFAD ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Egemenlik Mahallesi Güzel Apartmanı'nda görev yapan AFAD ve Cansuyu Derneğinin arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan kadın ile bebeğinin olduğu bölgede yoğunlaştı.

Enkazda açılan tünelde ilerleyen ekipler, girişi engelleyen yatağın metal bölümlerini iş makinesine bağlanan iple çekerek çıkardı. Ekipler ilk olarak 1,5 yaşındaki Oğuzhan Mete Yavşan ismindeki bebeği enkazdan çıkardı.

Çalışmayı sürdüren ekipler, 30 yaşındaki anne Fatma Yavşan'ı da kurtardı. Battaniyeye sarılan anne ve bebek sedye ile ambulansa taşındı.

Fatma Yavşan, enkazdan çıkar çıkmaz "oğlum nerede?" diye sordu. Bunun üzerine ekipten birinin "Oğlun seni bekliyor" dediği duyuldu.

Yaralı kadın ile bebeği, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Deprem uzmanı Türk bilim adamları fark etti açıkladı! Kahramanmaraş'ta fayın yeryüzünü kestiği yer tespit edildi
Deprem uzmanı Türk bilim adamları fark etti açıkladı! Kahramanmaraş'ta fayın yeryüzünü kestiği yer tespit edildi

Aktüel

Deprem uzmanı Türk bilim adamları fark etti açıkladı! Kahramanmaraş'ta fayın yeryüzünü kestiği yer tespit edildi

BDDK'dan deprem sonrası karar
BDDK'dan deprem sonrası karar

Ekonomi

BDDK'dan deprem sonrası karar

Deprem için paylaşım yapmıştı! İtalyan yıldız: Ünlü futbol oyuncusu İstanbul'a gelmek için yola çıktı...
Deprem için paylaşım yapmıştı! İtalyan yıldız: Ünlü futbol oyuncusu İstanbul'a gelmek için yola çıktı...

Spor

Deprem için paylaşım yapmıştı! İtalyan yıldız: Ünlü futbol oyuncusu İstanbul'a gelmek için yola çıktı...

Çin'den Türkiye'ye milyon dolarlık destek, acil yardım! Deprem sonrası kararlar gelmeye devam ediyor!
Çin'den Türkiye'ye milyon dolarlık destek, acil yardım! Deprem sonrası kararlar gelmeye devam ediyor!

Gündem

Çin'den Türkiye'ye milyon dolarlık destek, acil yardım! Deprem sonrası kararlar gelmeye devam ediyor!

İstanbul Valiliği duyurdu... İşte deprem bölgesine gönderilen yardımlar
İstanbul Valiliği duyurdu... İşte deprem bölgesine gönderilen yardımlar

Aktüel

İstanbul Valiliği duyurdu... İşte deprem bölgesine gönderilen yardımlar

Depremde çatlayan binayı sıva ile kapatmaya kalkıştılar... Vatandaşa tabut satacaklardı
Depremde çatlayan binayı sıva ile kapatmaya kalkıştılar... Vatandaşa tabut satacaklardı

Aktüel

Depremde çatlayan binayı sıva ile kapatmaya kalkıştılar... Vatandaşa tabut satacaklardı

AFAD'dan depremzedelere kritik uyarı: Uzak durun
AFAD'dan depremzedelere kritik uyarı: Uzak durun

Gündem

AFAD'dan depremzedelere kritik uyarı: Uzak durun

Depremde en güvenli yer: Deprem anında evde en güvenli bölge nere ve nerede saklanmalı? Depremde en güvenli kat
Depremde en güvenli yer: Deprem anında evde en güvenli bölge nere ve nerede saklanmalı? Depremde en güvenli kat

Aktüel

Depremde en güvenli yer: Deprem anında evde en güvenli bölge nere ve nerede saklanmalı? Depremde en güvenli kat

Deprem sırasında duyulan seslerin kaynağı nedir? Enkaz altından gelen o ses ne, patlama mı? Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin sesi!
Deprem sırasında duyulan seslerin kaynağı nedir? Enkaz altından gelen o ses ne, patlama mı? Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin sesi!

Aktüel

Deprem sırasında duyulan seslerin kaynağı nedir? Enkaz altından gelen o ses ne, patlama mı? Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin sesi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akaryakıt fiyatları güncel: (Dizel) Benzin fiyatına ve motorine beklenen indirim geldi! Bugün geçerli olacak
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları güncel: (Dizel) Benzin fiyatına ve motorine beklenen indirim geldi! Bugün geçerli olacak

Akaryakıt türlerinden benzin ve motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren ucuzladı. Benzinde 1,37 TL, motorinde 1,15 TL indirim yapıldı...
Depremin ardından Hatay'a giden İsmail Çipe karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü!
Spor

Depremin ardından Hatay'a giden İsmail Çipe karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü!

Galatasaray'ın futbolcusu İsmail Çipe, Türkiye'yi derinden etkileyen depremin ardından afet bölgesi olan Hatay'a giderek oradaki izlenimleri..
Çin'den Türkiye'ye milyon dolarlık destek, acil yardım! Deprem sonrası kararlar gelmeye devam ediyor!
Gündem

Çin'den Türkiye'ye milyon dolarlık destek, acil yardım! Deprem sonrası kararlar gelmeye devam ediyor!

Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Başkan Yardımcısı Deng Boqing Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in acil insani yardım mekanizması..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23