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Aktüel Kahramanmaraş'ta doktor ihmali sonucu hastanın öldüğü iddiasına tazminat davası
Aktüel

Kahramanmaraş'ta doktor ihmali sonucu hastanın öldüğü iddiasına tazminat davası

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:27:35 -
Kahramanmaraş'ta doktor ihmali sonucu hastanın öldüğü iddiasına tazminat davası

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, 65 yaşındaki kadın hastanın 2 yıl önce kentteki bir özel hastanede ihmal nedeniyle öldüğü iddiasıyla açılan 5 milyon liralık manevi tazminat davasının görülmesine başlandı.

Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesindeki ilk duruşmaya, vefat eden Hatice Timurkaan'ın kızı Cennet Taşdemir ve avukatı ile davalı özel hastane yetkilileri ve doktorların avukatları katıldı.

Taşdemir, ifadesinde, annesinin basit bir yaralama nedeniyle hastaneye başvurduğunu anlatarak, "Yaklaşık 3 haftalık bir süreçte çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etmiştir." dedi.

Olayla ilgili gerekli hukuki sureci başlattıklarını aktaran Taşdemir, annesinin ölümünde hastane ve sorumlu doktorların kusurunun olduğunu savundu.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından duruşma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Cennet Taşdemir, duruşma sonrası gazetecilere, annesinin vefatı sırasında yoğun bakımdaki nöbetçi doktorun görev yerinde olmadığını ve çağrıldığı halde gelmediğini ileri sürdü.

Doktorun yoğun bakımdaki sorumlulara tedaviyi telefondan tarif ederek annesini iyileştirmeye çalıştığını ileri süren Taşdemir, "En kötüsü de annem gece 03.30'ta vefat etti ve bize sabah 07.30'da haber verdiler. Bunların hepsini ispat ettik. Doktor ve hastane de kabul etti." iddiasında bulundu.

Taşdemir'in avukatı Ahmet Çabukel ise tazminat davasının yanı sıra kusur ve ihmallerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunduklarını söyledi.

Davayı sonuna kadar takip edeceklerini ifade eden Çabukel, "5 milyon liralık yüksek bir tazminat davası, bu davanın açılmasının amacı insanların insan gibi değer görmesi." dedi.

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