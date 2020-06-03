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Aktüel

Kahramanmaraş'ta derelere 10 bin kırmızı benekli alabalık bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:37:58 -
Kahramanmaraş'ta derelere 10 bin kırmızı benekli alabalık bırakıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, derelerden alınan anaçlardan elde edilen 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Göksun ilçesindeki Terbüzek Deresi'nden geçen yıl anaç kırmızı benekli alabalık alındı.

Anaç balıklar, bakanlığın Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki tesislerinde çoğaltıldı.

Çoğaltılan 10 bin yavru balık, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Abdullah Koç ve Kahramanmaraş Şube Müdürü Hacı Kalınkütük, AK Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül ve bazı kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla Terbüzek Deresi'ne bırakıldı.

Bu arada, aynı dereye geçen yıl 4 bin 500 alabalık yavrusu bırakıldığı, önceki yıllarda da Ekinözü ilçesi Nergele Çayı'na 12 bin 200, Onikişubat ilçesindeki Fırnız Çayı'na 250 kırmızı benekli alabalık salımı yapıldığı bildirildi.


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