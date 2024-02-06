Kahramanmaraş’ta deprem şehitleri anılıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin birinci yılında vefat eden depremzedeler unutulmadı. Kent merkezinin farklı noktalarında yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde toplanan depremzedeler yakınları için Kur’an okuyup dua etti.

Her enkazın başında ateş yakıp çorba ikramlarının da yapıldığı gecede vatandaşlar depremin yaşandığı 04.17’yi bekledi.

Özellikle depremin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi çevresinde yoğun araç ve vatandaş trafiği oluştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan bulvar ve caddelerdeki ışıklı levhalarla da deprem şehitleri unutulmadı. Işıklı levhalarda, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Unutmadık unutmayacağız” yazıldı.

Depremzede kadın, “Allah bir daha yaşatmasın ve göstermesin depremde vefat edenler için geldik dua edeceğiz” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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