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Yerel Kahramanmaraş'ta deprem
Yerel

Kahramanmaraş'ta deprem

Yeniakit Publisher
2023-05-14 16:07:00 -
Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından artçı depremler olmaya devam ediyor.

Bugün saat 15.06 sıralarında Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem ilçe ve şehir merkezi ile çevre illerde sarsıntıya neden oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bu depremin hemen ardından Adana’nın Saimbeyli ilçesinde de 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Öteyandan AFAD 15.06'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9, merkezini ise Adana Saimbeyli olarak açıkladı.
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