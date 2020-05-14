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Aktüel

Kahramanmaraş'ta bir mahalledeki Kovid-19 vakalarının nişan töreni kaynaklı olduğu belirlendi

Nişanın düzenlendiği ev dahil 3 binada da karantina kararı alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:42:56 -
Kahramanmaraş'ta bir mahalledeki Kovid-19 vakalarının nişan töreni kaynaklı olduğu belirlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınan bir mahalledeki vakaların, düzenlenen bir nişan törenine katılım nedeniyle meydana geldiği belirlendi.

Kovid-19 vakaları görülen ve 8 Mayıs'ta karantinaya alınan kırsaldaki Hüyüklü Mahallesi'ndeki tedbirler devam ediyor.

Testi pozitif çıkanların temas ettiği kişilerle ilgili yapılan araştırmada ise mahalledeki vakaların ilçeye bağlı Afşinbey Mahallesi'nde bir evde düzenlenen nişan törenine katılım kaynaklı olduğu tespit edildi. Bu tespitin ardından nişanın düzenlendiği ev dahil olmak üzere Afşinbey Mahallesi'ndeki 3 bina karantinaya alındı.

Bu arada, Hüyüklü Mahallesi'nde pozitif vaka tespit edilen kişi sayısının yaklaşık 50 olduğu bildirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin mahalledeki tedbirleri sürüyor.

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