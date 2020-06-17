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Sağlık

Kahramanmaraş’ta bir mahallede karantina kaldırıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi’nde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:12:13 -
Kahramanmaraş’ta bir mahallede karantina kaldırıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi’nde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.


Pazarcık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Korona virüs salgınının yayılarak vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla 400 nüfuslu Yiğitler Mahallesinin 14 gün önce karantinaya alındı. Karantinaya alınan Yiğitler Mahallesinde sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle 17 Haziran 2020 tarihinden itibaren uygulamanın sonlandırılmasına karar verildi” denildi.

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