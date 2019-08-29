Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.29 Ağustos 2019 Perşembe 14:44
Bahçelievler Mahallesi Menderes Parkı'nda F.İ.Y. (18) Ö.D. (18) ve A.D. (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.İ.Y, Ö.D. ve A.D. bıçakla yaralandı.
Yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Şüphelilerden F.İ.Y, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
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