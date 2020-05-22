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Ekonomi

Kahramanmaraş’ta ’beyaz altın’ın hasadına başlandı

Kahramanmaraş’ta hasadına başlanan sarımsağın tarlada 15 liraya alıcı bulması çiftçinin yüzünü güldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:05:50 -
Kahramanmaraş’ta ’beyaz altın’ın hasadına başlandı

Kahramanmaraş’ta hasadına başlanan sarımsağın tarlada 15 liraya alıcı bulması çiftçinin yüzünü güldürdü.


Türkiye’nin yüzde 20 oranında sarımsak ihtiyacı karşılayan Pazarcık ve Afşin ilçelerinde hasadın başlaması, hem üreticiyi hem tüketiciyi sevindirdi. Geçen yıla oranla yüzde 25 verimin arttığını belirten çiftçiler, bu yıl 15 bin ton kuru sarımsak üretimi bekliyor.


Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle fiyatı tavan yapan ve çiftçi arasında beyaz altın olarak adlandırılan sarımsağın, yeni ürünlerin piyasaya girmesiyle ateşi düştü.


Bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ifade eden üreticilerden Abidin Serttaş, “Bu yılki sarımsak sökümlerimiz başladı. Dönümde yaklaşık 2 ton sarımsak bekliyoruz. İnşallah beklentilerimiz olumlu sonuçlanır diye bekliyoruz” dedi.


Pazarcık ilçesinde 4 bin hektar sarımsak hasadı yapan çiftçiler, rekolteden memnun olsa da, üretim aşamasında yaşanan girdilerin yüksek olmasından yakındılar.



‘Türkiye’nin yüzde 20 sarımsak ihtiyacı Kahramanmaraş’tan’


Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya ise, yazılı açıklamasında; “Adana, Mersin, Ankara İstanbul, Bursa, Konya ve birçok ile sarımsak gönderiyoruz. Tarlada 10-15 TL toptan satışı yapılıyor. Yetişen sarımsaklarımız lezzeti, aroması ve görsel olarak iri diş olması Türkiye’nin her bölgesinde pazar payını artırmaktadır. Ülkemizin sarımsak ihtiyacının yüzde 10-20 sarımsak ihtiyacını Kahramanmaraş karşılıyor” dedi.

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