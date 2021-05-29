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Kahramanmaraş'ta askeri araç kaza yaptı
Gündem Kahramanmaraş'ta askeri araç kaza yaptı
Gündem

Kahramanmaraş'ta askeri araç kaza yaptı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Çoğulhan Mahallesi yolunda askeri araçla sivil aracın çarpışması sonucu 4'ü asker 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 23:36:00 -
Kahramanmaraş'ta askeri araç kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Çoğulhan Mahallesi yolunda bugün saat 15.00 sularında meydana geldi. Afşin-Çoğulhan karayolu üzerinde seyir halindeki askeri araçla karşı yönden gelen sivil araç kafa kafaya çarpıştı. Çoğulhan Jandarma Karakol Komutanlığına ait olduğu öğrenilen askeri araçta bulunan 4 asker ile sivil araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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