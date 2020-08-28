Kahramanmaraş'ta aranan 42 kişiden 29'u tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince haklarında arama kararı bulunan 42 kişiden 29'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yakalama kararı bulunan kişilerle ilgili operasyon gerçekleştirildi.
Polislerin yoğun çalışma yürüttüğü operasyonda, "cinayet", "yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan haklarında arama kararı ile kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 42 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 42 kişiden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.