Kahramanmaraş'ta arama-kurtarma çalışmalarına katılan Filistinli Hamdullah şehit oldu!
Batı Şeria'da İsrilli Yahudiler, Türkiye'deki deprem felaketinde bölgeye gelerek arama-kurtarma çalışmalarına katılan Filistinli Samih Hamdullah'ı şehit etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'ye gelerek arama-kurtarma çalışmalarına katılan 37 yaşındaki Filistinli Samih Hamdullah, Batı Şeria'da İsrailli Yahudiler tarafından şehit edildi.
Hamdullah'ın öldürüldüğünü İsrail Haber Ajansı Yediot News duyurdu.
Akşam saatlerinde, şşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına saldırdı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Hamdullah'ın şehit olduğu olaylarda yüze yakın Filistinlinin yaralandığı duyuruldu.
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