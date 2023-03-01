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Yaşam Kahramanmaraş'ta apartman yerle bir oldu! Vatandaşların korkuyla kaçışmaları böyle kaydedildi
Yaşam

Kahramanmaraş'ta apartman yerle bir oldu! Vatandaşların korkuyla kaçışmaları böyle kaydedildi

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremde, Kahramanmaraşlı afetzede görev yaptığı apartmanın yıkıldığı anı cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 22:46:00 - 2023-03-01 23:08:10

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görev yaptığı binadan ailesiyle dışarı çıkmayı başaran İsmail Kazan, caddedeki yıkımı cep telefonunu kamerasıyla kaydetti.

Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı 12 Şubat Apartmanı'nda kapıcılık yapan Kazan, eşi ve çocuğuyla Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

Binanın yıkımını anbean kaydetti

Ağır hasar alan binadan komşusunun da yardımıyla cadde kapısı ve merdivenlerdeki molozları kaldırarak dışarı çıkan Kazan, caddeyi görüntülediği sırada Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremde görev yaptığı apartmanın yıkımını cep telefonuyla kaydetti.

Depremin şiddeti ve ortaya çıkan tahribatı net bir şekilde gösteren kayıtta, vatandaşların tekbirler getirerek panikle kaçışması, binanın büyük bir gürültüyle yere yığılması ve bazı araçların da altında kalması yer alıyor.
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