Kahramanmaraş'ta ampute futbol takımı ve siyasetçiler yeşil sahada buluştu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Doğu Akdeniz Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile kentteki siyasetçiler maç yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Onikişubat ilçesinde bulunan Batıpark Futbol Sahası'nda organize edilen karşılaşmada, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu ve AK Parti İl Teşkilatı'ndan bazı üyeler, ampute futbol takımıyla birlikte sahada ter döktü.

Doğu Akdeniz Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile katılımcılar, karma takım oluşturdu.

Karşılaşmanın başlama vuruşunu yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, daha sonra saha kenarına gelerek maçı seyretti.

Müsabaka 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Maç sonrası katılımcılara tatlı ve dondurma ikramı yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, basın mensuplarına, moral ve motivasyon maçı yaptıklarını söyledi.

Uzun süredir spor yapmadığı için zorlandığını ancak ampute futbol takımının zinde olduğunu ifade eden Güngör, "Onların yanında olduğumuzu gösterdik ve motivasyonlarını artırdık. Beraberce hoş bir müsabaka yaptık. Buradaki amacımız onlara destek vermek ve yeni sezon açılışlarına bir başlangıç yapmaktı." diye konuştu.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu da güzel bir dostluk maçı olduğunu anlatarak, "Maç sonrası da tatlımızı, dondurmamızı ve su böreğimizi kardeş kardeş paylaştık." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz Engelliler Spor Kulübü Başkanı Halit Bekereci, "Bugün güzel bir ambiyans oldu. Sayın Valimiz, Vekilimiz ve başkanlarımız çocuklarımızı onurlandırdı. İyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve ilimize bir ampute takımı kazandırmanın peşindeyiz." diye konuştu.

