  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sıcaklıklar düşecek! Yağışlı hava geliyor
Macron’u Hitler’e benzeten afişlerle ilgili soruşturma
KKTC'den AB'ye tepki
İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen bazı kişiler gözaltına alındı
Yerel Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı 4 yaralı
Yerel

Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 07:09:00 -
Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde U.K. idaresindeki 46 AAV 454 plakalı ambulans, İşbilir Kavşağı'nda E.D. yönetimindeki 27 Y 6014 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle ambulanstaki 2 sağlık görevlisi, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine sevk edilen U.K. ve E.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay