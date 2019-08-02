Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.02 Ağustos 2019 Cuma 17:10
Ezgi K. (29) idaresindeki otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi kavşağında Bekir Y. (40) yönetimindeki hasta taşıyan ambulansla çarpıştı.
Sürücüler ile sağlık görevlisi Mustafa S. (38) ve ambulanstaki ismi öğrenilemeyen hasta yaralandı.
Acil Servis ekiplerinceNecip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YORUM YAZ