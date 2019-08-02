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Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:10
Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Ezgi K. (29) idaresindeki otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi kavşağında Bekir Y. (40) yönetimindeki hasta taşıyan ambulansla çarpıştı.

Sürücüler ile sağlık görevlisi Mustafa S. (38) ve ambulanstaki ismi öğrenilemeyen hasta yaralandı.

Acil Servis ekiplerinceNecip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:10
  1. Necip Fazıl Şehir Hastanesi
  2. Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi
  3. 112 Acil Servis ekipleri
  4. Kahramanmaraş
  5. ambulans kazası

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