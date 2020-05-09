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Kahramanmaraş'ta ambulans devrildi

Yeniakit Publisher
2020-05-09 18:07:54 -
Kahramanmaraş'ta ambulans devrildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde hasta naklinden dönen ambulans devrildi, kazada yaralanan olmadı.

Afşin Devlet Hastanesinden aldıkları bir hastayı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine naklini gerçekleştirdikten sonra dönüşe geçen H.T. idaresindeki 46 ABL 063 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile sağlıkçılar M.Y. ve Y.K. yara almadan kurtuldu.

Sağlık çalışanları, meslektaşları tarafından tedbir amacıyla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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