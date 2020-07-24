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Aktüel

Kahramanmaraş'ta adliye yakınındaki araçlarda silah ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 15:35:58 -
Kahramanmaraş'ta adliye yakınındaki araçlarda silah ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Adliyesi yakınındaki araçlarda silah, bıçak ve sopa ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Polis ekipleri, yaralama olayına ilişkin bir tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması öncesi adliyede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, adliyeye girenleri üst aramasından geçirerek içeri alırken bölgede şüpheli gördükleri araçlarda da arama yaptı.

Aramalarda Ö.Ç. (18), D.Ç. (53) ve R.K'nin (37) araçlarında bir pompalı tüfek, 7 fişek, 5 bıçak, ikisi demir 8 sopa ile bir dahra ele geçirildi.

Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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