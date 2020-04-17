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Yerel

Kahramanmaraş'ta acı olay!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu işçilerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

2020-04-17 22:06:00 -
Kahramanmaraş'ta acı olay!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Tufanpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatta sıva yapan Mustafa Karcı ile İsmail Cansever, iskelenin çökmesi sonucu 3. kattan düştü.

Sağlık ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırılan Karcı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Cansever ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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