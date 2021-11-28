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Yerel Kahramanmaraş’ta 65 kişi tutuklandı
Yerel

Kahramanmaraş’ta 65 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan ve düzenlenen operasyonlarda yakalanan 133 kişiden 65’i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 23:39:00 -
Kahramanmaraş’ta 65 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Malatya ilinde 55 hırsızlık olayına karışan ve "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.A. (18), Kahramanmaraş Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde küçük yaşta bir çocuğun elinden zorla telefonunu alarak olay yerinden firar edip, "Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Silahla Yağma" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.D. (23), 2016 yılında işlemiş olduğu "Çocuğu Kasten Öldürmek" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.K.(25), birçok suçtan sabıkası olup en son "Kasten Yaralama Suçundan" 6 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan Ö.A.'nın (40) da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranması bulunan 133 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 kişi yakalanarak adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevki sağlandı.

Çeşitli mahkemelerce haklarında aranma müzakeresi bulunan 68 kişi ise yakalanarak sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

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