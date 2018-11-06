Kahramanmaraş'ta 52 Afgan kaçak yakalandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan iki minibüste yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afgan uyruklu 52 kişi yakalandı.



Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 15'inci kilometresinde kontrol noktası oluşturan Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.B. yönetimindeki 58 AC 503 plakalı minibüs ile M.B. yönetimindeki 11 EN 963 plakalı minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde Afgan uyruklu 52 kişi yakalandı.



Diyarbakır'da A.B. ve M.B. tarafından minibüslerle alındıkları tespit edilen Afgan kaçakların, Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtilirken, sürücüler ise gözaltına alındı.