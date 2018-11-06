0553 313 94 23
impression

Kahramanmaraş'ta 52 Afgan kaçak yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, 52 kaçak Afgan göçmen yakalandı.

06 Kasım 2018 Salı 18:39
Kahramanmaraş'ta 52 Afgan kaçak yakalandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan iki minibüste yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afgan uyruklu 52 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 15'inci kilometresinde kontrol noktası oluşturan Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.B. yönetimindeki 58 AC 503 plakalı minibüs ile M.B. yönetimindeki 11 EN 963 plakalı minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde Afgan uyruklu 52 kişi yakalandı.

Diyarbakır'da A.B. ve M.B. tarafından minibüslerle alındıkları tespit edilen Afgan kaçakların, Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtilirken, sürücüler ise gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 18:39
  1. Kayseri
  2. Diyarbakır
  3. Kahramanmaraş
  4. Göksun
  5. Kaçak göçmen operasyonu
  6. kaçak Afganlar
  7. Afgan göçmenler
  8. 52 kaçak Afgan yakalandı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Adil Nafaka yasası seçimden sonraya erteledi' iddiasına nafaka mağdurlarından tepki!
    1. 'Adil Nafaka yasası seçimden sonraya..
    2. Cumhuriyet savcısının aracına kurşun..
    3. Koray Şener'i arkadaşları unutmadı
    4. Bütün hastalıkları önlemenin yolu...
    5. Doğallıktan gelen güzellik: Probiyotik
    6. Doğal ev yapımı bebek mendili
    7. Vali İzzettin Küçük, Bursalılara..
    8. Ana olmak bambaşka...
    9. Kahramanmaraş'ta 52 Afgan kaçak..
    10. Kemik erimesine karşı illa yoğurt
    11. ABD Karayılan'ın başına 5 milyon dolar..
    12. Veresiye yakıt vermedi diye bıçakladılar
    13. Eşini balyozla öldüren adamdan kan..
    14. Antalya'da kaçak silah operasyonu
    15. Bilgisayar felci beyinde tedavi için..
    16. İran'dan ABD'ye yaptırım resti: Daha..
    17. Başkasının yerine sınava girmeye..
    18. D-100 Karayolu'nda makas atan sürücü..
    19. Yavru kediye bunu yaptılar!
    20. İspanya Dışişleri Bakanı Borrell'den..
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi