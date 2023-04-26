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Gündem Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Gündem

Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2023-04-26 19:03:00 -
Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.31’de Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçenin yanı sıra il merkezinde de hissedildiği bildirildi.

Depremle ilgili olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.

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