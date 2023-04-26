Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.31’de Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçenin yanı sıra il merkezinde de hissedildiği bildirildi.
Depremle ilgili olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.
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