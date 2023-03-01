Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
AFAD Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremler kıyamet alameti olan Yecüc ve Mecüc'ün yerinden çıktığına mı işaret? Prof.Dr. Mustafa Karataş açıkladı
AFAD Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23