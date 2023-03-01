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Gündem Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Gündem

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 19:59:00 -
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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