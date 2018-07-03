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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Çağlayancerit ilçesinde gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin, yerin 9,29 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi

03 Temmuz 2018 Salı 18:45
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4,1  büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet  sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.16'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın  Çağlayancerit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 9,29 kilometre derinliğinde meydana geldiği  belirlendi.

 Çağlayancerit Kaymakamı Oğuz Cem Murat, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, depremin ardından ekiplerin saha araştırması yaptığını söyledi.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Murat, "Şu an elimize  ulaşan ilk bilgilere göre ilçemizde herhangi bir can veya mal kaybı  bulunmamakta." dedi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 18:45
  1. Kahramanmaraş
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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