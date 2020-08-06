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Aktüel

Kahramanmaraş'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 22:30:11 -
Kahramanmaraş'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

N.A. idaresindeki 46 VG 511 plakalı otomobil, Binali Yıldırım Bulvarı'nda, R.S'nin kullandığı 46 DB 506 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, R.S, S.S, Esme Akbaş (88), N.A. ve İ.A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Akbaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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