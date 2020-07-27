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Eğitim

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2020 KYK yurdu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2020 KYK yurdu öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş'taki devlet yurtlarını sizler için derledik. Peki ama devlet yurtları nerede? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-27 19:14:00 -
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2020 KYK yurdu

 Kahramanmaraş Devlet Yurtları

  • AFŞİN KIZ YURDU
  • ELBİSTAN YURDU
  • GÖKSUN YURDU
  • SÜTÇÜ İMAM ÖĞRENCİ YURDU
  • ERDEM BAYAZIT ÖĞRENCİ YURDU
  • KAHRAMANMARAŞ AVŞAR ÖĞRENCİ YURDU
  • KAHRAMANMARAŞ ERKEK YURDU

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