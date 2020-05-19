Kahramanmaraş polisi saat 19.19’da İstiklal Marşı’nı okudu

Kahramanmaraş’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda polisler hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kahramanmaraş polisi, Ulu Cami Meydanı’nda ekip araçlarıyla toplandı. Düzenlenen etkinlikte saatler 19.19’u gösterdiğinde sirenleri çalarak saygı duruşunda bulunan polisler, daha sonra hep birlikte İstiklal Marşı’nı söylediler. Çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüleri de saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı okudular.