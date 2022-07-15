Kahramanmaraş Pazarcık’ta deprem mi oldu? 15 Temmuz 2022 son depremler listesi:
Deprem mi oldu, deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kahramanmaraş Pazarcık sakinleri deprem olup olmadığını araştırıyor. Peki Kahramanmaraş Pazarcık’ta deprem mi oldu?
Son dakika: AFAD'ın paylaşımına göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 15.13'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD son depremler listesi için tıklayın
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