  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kahramanmaraş Pazarcık’ta deprem mi oldu? 15 Temmuz 2022 son depremler listesi:
Yerel

Kahramanmaraş Pazarcık’ta deprem mi oldu? 15 Temmuz 2022 son depremler listesi:

Deprem mi oldu, deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kahramanmaraş Pazarcık sakinleri deprem olup olmadığını araştırıyor. Peki Kahramanmaraş Pazarcık’ta deprem mi oldu?

Yeniakit Publisher
2022-07-15 15:31:00 - 2022-07-15 15:34:15
Kahramanmaraş Pazarcık’ta deprem mi oldu? 15 Temmuz 2022 son depremler listesi:

Son dakika: AFAD'ın paylaşımına göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 15.13'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD son depremler listesi için tıklayın

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın

Kahramanmaraş’ta fay hattı nereden geçiyor? Kahramanmaraş fay hattı haritası
Kahramanmaraş’ta fay hattı nereden geçiyor? Kahramanmaraş fay hattı haritası

Gündem

Kahramanmaraş’ta fay hattı nereden geçiyor? Kahramanmaraş fay hattı haritası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23