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Siyaset Kahramanmaraş depreminden sonra toplanan TBMM'nin ilk gündem maddesi EYT!
Siyaset

Kahramanmaraş depreminden sonra toplanan TBMM'nin ilk gündem maddesi EYT!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra TBMM Genel Kurulu, Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 21:47:00 - 2023-02-28 22:35:17
Kahramanmaraş depreminden sonra toplanan TBMM'nin ilk gündem maddesi EYT!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'lilere emeklilk müjdesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra toplanan TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.

Genel Kurul'da, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin Grup önerisi kabul edildi.

EYT gündemin ilk sırasına alındı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ilk sırasına alınarak görüşmelerine başlandı.

Öneriyle, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ön sıralarına alındı.

Genel Kurul'da, EYT'ye ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
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