Kahramankazan'da asfaltsız yol kalmayacak

Görev yetkisi gözetmeksizin vatandaşın talepleri doğrultusunda ilçede bulunan bozuk, engebeli ve yama atılması gereken sokaklarda asfalt seferberliği başlatan Kahramankazan Belediyesi, merkez mahallelere asfalt atmaya devam ediyor. Doğu Sokak, Mithatpaşa Caddesi, Bengü Caddesi ve Avşar Sokak’ın asfalt serimi tamamlandı. Kırsal mahallelere doğalgaz hizmeti götüren Kahramankazan Belediyesi, kazı çalışmaları sonrası oluşan çukur ve engebeleri düzelebilecek yerlere yama düzelmesi mümkün olmayan yerlere ise sıfırdan asfalt atarak kapatıyor. Merkez mahallelerde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yapımı tamamlanan ve devam eden asfalt çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kahramankazan’ı göreve geldiği günden bugüne kadar 75 bin ton sıcak asfalt ile buluşturduğunu vurgulayan Başkan Oğuz: “Bizim sorumluluğumuzda olan tüm yolların asfalt çalışmalarını tamamladık. Aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan ve asfaltı atılmayan yerlerin de asfalt sorumluluğunu üstlenerek çalışmalarımıza hız kattık. Kırsal mahallelerde de doğalgaz çalışması sonucu oluşan yol tahribatlarının tamirini 3 mahallemizde tamamladık ve sırada diğer mahallelerimiz var. Kamu kaynaklarını mümkün olduğunca vatandaşımıza hizmet olarak döndürmeye çalışıyoruz. Kahramankazan'ımızı seviyoruz. Hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah bir daha ki dönemde sizlere hizmet etmeyi istiyorum” dedi.

Sıcak asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kahramankazan Belediyesi aynı zamanda Atatürk Mahallesi’nde geçen sene asfaltı tamamlanan yerlerin kaldırım ve tretuvar çalışmalarını da sürdürüyor.

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