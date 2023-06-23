Kahramankazan'a iki ödül birden

Medya Ankara Haber Portalı tarafından organize edilen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyona deprem nedeniyle bir kategori daha eklenerek afet bölgesinde yaptığı etkin çalışmalarla öne çıkan kişi ve kurumlar da ödüllendirildi.

"Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü"

Program kapsamında "Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü" alan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: “Millet olma bilinciyle gerek afet bölgesinde gerekse ilçemize afet bölgesinden gelen vatandaşlarımıza destek noktasında, elimizden gelen gayreti göstermek en büyük önceliklerimizden oldu. Bu çabamızı takdir ederek Kahramankazan Belediyemizi bu ödüle layık gören Medya Ankara’ya ve Türk Milleti'nin yüceliğini ve kadirşinaslığını ilk andan itibaren gösteren kıymetli Kahramankazanlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

“Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü”

Medya Ankara'nın ikincisini düzenlediği ödül gecesinde, Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülü'nün yanı sıra, Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü'ne de layık görülen Kahramankazan Belediyesi adına ödülü Başkan Oğuz aldı.

Üreten belediyecilik anlayışı ile Kahramankazan’ın artık kabına sığmadığını ifade eden Başkan Oğuz: “Kahramankazan Belediyesi olarak “Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü”ne layık görüldük. Bugün KazanBel Net firmamız ile internet altyapı sağlayıcısı ruhsatı olan tek belediye biziz. KazanBel Beton şirketi ile belediyemizin bütçesinden daha fazla bir geliri bir yıldan az bir sürede kazanan biziz. Tabi bunları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere yerel yönetimler konusunda gösterdiği yol sayesinde yaptık. Biz bir meyve ağacı değil bir meyve bahçesi haline geldik ve bu bahçenin meyvelerini eğitim gören 630 öğrencimize burs, ihtiyaç sahibi 9354 ailemize yardım, çiftçi kardeşlerimize tohum, gübre ve fide desteğinde bulunarak hasat ettik Elhamdülillah” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Törende ayrıca Kahramankazan Belediyespor Kulübü sporcusu Emre Öztürk, Halter dalında elde ettiği Türkiye Şampiyonluğu başarısı ile Spora Katkı Ödülü’nün sahibi oldu.