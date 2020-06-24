Kahramana 5816 zulmü

Polis Özel Harekat (PÖH) görevlisi Yunus Efe’nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin masrafları üzerinden Başkan Erdoğan’a yönelik kirli algı operasyonu yürütülmesine karşı çıkarak, Anıtkabir’in bakım ve onarım gibi mali masraflarının da olduğuna dair sosyal medya paylaşımı yaptığı gerekçesiyle açığa alındığı belirlendi.

Dünya üzerinde bir şahsın kanunla korunduğu tek ülke olan Türkiye’de “5816 Sayılı Kanun” garabeti bu kez Polis Özel Harekat kahramanına uzandı. Vazifesinde gösterdiği üstün başarılar dolayısıyla defalarca ödüllendirilen PÖH kahramanı Yunus Efe’nin sosyal medyada hiçbir hakaret ve yorum yapmaksızın gerçekleştirdiği Anıtkabir paylaşımı nedeniyle hakkında 5816’dan dava açıldığı ve polislik görevinden el çektirildiği belirlendi.

Bir paylaşım, bir kahraman

Hendek operasyonlarında Cizre, Silopi, Yüksekova ve Nusaybin’de ‘özyönetim’ hayali kuran PKK’lı teröristleri hendeklere gömen, Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’deki terör unsurlarını imha eden, 15 Temmuz’da Yeşilköy Havalimanı’ndaki FETÖ darbecilerini paketleyen ekipte yer alan Polis Özel Harekat görevlisi Yunus Efe’ye 5816 prangası vuruldu. Vazifesinde gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla birçok kez üstün başarı belgesi alan PÖH mensubu Yunus Efe, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin masrafları üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kirli algı operasyonu yürütülmesine karşı çıkarak, Anıtkabir’in bakım ve onarım gibi mâli masraflarının da olduğuna dair sosyal medya paylaşımı yaptığı gerekçesiyle açığa alındığı belirlendi.

Anıtkabir’in masraflarını yazdı diye...

Özel Harekatçı Yunus Efe’nin hiçbir hakaret ve yoruma yer vermeksizin gerçekleştirdiği “Anıtkabir’in Masrafları: Yıllık Elektrik Gideri 1.200.000, Temizlikçi Gideri 563.000, Bakım ve Onarım 732.000, Su Parası 23.000, Toplam 2.598.000” şeklindeki paylaşım nedeniyle hakkında 5816 sayılı Mustafa Kemal’i koruma kanunundan dava açıldığı, bu nedenle polislik görevinden el çektirildiği öğrenildi. Vazife sevdasıyla eli tetikte vatan müdafaası yaparken hayata gelen iki evladının da doğumunda eşinin yanında olamayan Yunus Efe’nin 18 Mart’tan bu yana 4 aydır polislik vazifesini icra edemediği kaydedildi. Efe hakkındaki davanın yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, devlet memurluğundan çıkarmak üzere idari tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Yunus Efe’ye ayrıca Özel Harekat branşından çıkarma cezasının uygulandığı öğrenildi. Buna göre Efe, mahkemede aklansa dahi artık PÖH vazifesinde vatanına ve milletine hizmet edemeyecek.

Başarı ödülleri

Sadece bir sosyal medya paylaşımı yüzünden adeta ‘vatan haini’ muamelesi gören PÖH kahramanı Yunus Efe’nin kariyeri üstün başarı ödülleriyle dolu. Anıtkabir paylaşımı nedeniyle polislik görevinden uzaklaştırılan Yunus Efe’ye, Özel Harekat’ta gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla Bitlis Valiliği, Silopi Kaymakamlığı, Nusaybin Kaymakamlığı, Cizre Kaymakamlığı, Yüksekova Kaymakamlığı’ndan üstün başarı belgesi verildiği, Zeytin Dalı Harekatı’ndaki başarısının da ödülle taçlandırıldığı kaydedildi.

‘Başkomutan’a selam olsun’

Zeytin Dalı Harekatı sürecinde PKK/PYD’den kurtarılan bir bölgede duvara yazdığı “Başkomutan’a Afrin’den Selam Olsun” yazısıyla Başkan Erdoğan’a olan sevgisini gösteren PÖH mensubu Yunus Efe, yine bu sevgi dolayısıyla yaptığı bir paylaşımdan dolayı 4 aydır açıkta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yıpratmak için devletin yönetim merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni diline dolayıp “Sarayın Masrafları”, “Saray Rejimi” gibi söylemlerin gereksizliğini ortaya koyan Anıtkabir’in masrafları paylaşımıyla silahı elinden alınan Yunus Efe’nin uğradığı zulmün sona ermesi bekleniyor.