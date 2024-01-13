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Gündem Kahraman Türk ordusuna 'satılmış' diyen Ali Mahir Başararı hala vekillik yapıp maaş alıyor
Gündem

Kahraman Türk ordusuna 'satılmış' diyen Ali Mahir Başararı hala vekillik yapıp maaş alıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-13 12:53:00 - 2024-01-13 13:48:42
Kahraman Türk ordusuna 'satılmış' diyen Ali Mahir Başararı hala vekillik yapıp maaş alıyor

Vatan topraklarını canları pahasına koruyan kahraman Türk ordusuna 'satılmış' diyen Ali Mahir Başarır, kendilerinin "Atatürk'ün partisi" diye tanımlayan CHP'de siyasete devam ediyor.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada kahraman 9 askerimizin şehit olduğunu 4 askerimizin ise yaralandığını açıkladı.

Türkiye kahraman şehitlerine ağlarken Türk ordusuna 'satılmış' diyen Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında siyaset yapmaya devam ediyor.

"Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…" şeklinde rezil ifadeler kullanan Başarır'ı sahiplenmeye devam eden ve kendilerini "Atatürk'ün partisi" diye tanımlayan CHP'de skandallar bununla bitmiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun devirip koltuğa oturan Özgür Özel'in idare ettiği CHP; 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP yeni adayıyla DEM Parti ile ittifakı yerel seçimlerde de sürdürecek.
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DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, TBMM kürsüsünden teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talebinde bulunarak "Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" diyerek skandal ifadeler kullanmıştı.

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Yorumlar

Ismail

Ya sevin yada defolup gidin... Bu cennet vatanı sevmiyorsanız, Defolup gidersiniz... Rabb'im böyle terör ve hainlik besleyenleri destekçileri kahhar ismi şerifi ile kahreylesin.????????☝️
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