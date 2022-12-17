Kahraman Mehmetçiğimizin Hikayesi... Al Sancak başlıyor!

Farklı hikayesi, prodüksiyon gücü ve muhteşem oyuncu kadrosuyla TRT 1 ekranlarında yeni sezonun en iddialı yapımı olacak “Al Sancak” dizisi sete çıktı.

İlk tanıtımı sosyal medya üzerinden on milyonlarca izlenen, Türk televizyon tarihinin en iddialı yapımı olmaya aday olan “Al Sancak” dizisinin çekimlerine başlandı.

Al Sancak setinden ilk kareler geldi.

Al sancak dizisinin çekimlerinin başlamasıyla birlikte dizi setinden ilk kareler de geldi.

Diziye ait sosyal medya hesapları üzerinden “Al Sancak ekibinin sette ilk günü” notuyla paylaşılan karelerde dizinin başrol oyuncusu Uğur Güneş ve Al Sancak Timi oyuncuları yer aldı.

Yönetmenliğini Can Emre’nin yaptığı, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan’ın kaleme aldığı ‘Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan üstlenirken dizinin kadrosunda ayrıca İdris Nebi Taşkan ve Ahmet Yenilmez gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sezonun en iddialı ve merakla beklenen “Al Sancak” dizisi çok yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kahraman Mehmetçiğimizin Hikayesi

Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla sınır güvenliğinin sınırın çok ötesinde başladığı yeni bir döneme girilir.

Değişen şartlara uygun stratejiler geliştiren TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar icra eden seçkin timler oluşturur. Bu timlerden biri de Al Sancak Timi’dir. Alsancak Timi, Türkiye’ye yönelen tehditleri yok etmekle kalmaz, “barışın güvercini savaşın kartalı” olarak caydırıcılığıyla her alanda Türkiye’nin elini güçlendirir. Ülkesinin ve insanlığın selameti adına dünyanın farklı coğrafyalarında fedakârca mücadele eder.

Al Sancak İlk Kareler: https://we.tl/t-y1R1hcRq3w

Al Sancak İlk Tanıtım: https://www.youtube.com/watch?v=MjSHstkPyXg