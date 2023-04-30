Kahraman kedi! Diyabet hastası sahibinin hayatını kurtardı

"Resmen hayatımı kurtardı, başka türlü burada olmazdım. O olmasaydı ben burada olamazdım."

"Eim aşağıda uyandım ve elimi ısırıyordu, sonra parmaklarımı ve tekrar elimi ısırıyordu. Bu yüzden kalktım, kapıya yürüdüm Willow yarım adım önümden gidiyordu. Sürekli bana bakmayı sürdürüyordu merdivenlerden üç adım çıktı ve bana bakmaya devam etti. Ben de onu takip ettim. Köşeyi döndüğümde içeri koştu, yatağa atladı ve Amanda'nın baygın odluğunu gördüm çok tepkisizdi."

Kedi Willow, diyabet hastası sahibinin hayatını böyle kurtardı.

Amanda Jameson, evde bayılmış ve bilinçsizdi, birlikte yaşadığı Ray Sherwood ise ikinci katta televizyon izliyordu. Kedi Willow'ın Jameson'ın bu haline kayıtsız kalmayışı Birleşik Krallık Ulusal Kedi Ödülleri tarafından ödüllendirildi.