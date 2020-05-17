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Kahraman itfaiyeci 8 metrelik boşluğa düşen yavru kediyi kurtardı

Eskişehir’de, 8 metrelik apartman boşluğuna düşen yavru kediyi, bir insanın zor sığabildiği daracık yerden kahraman itfaiyeci çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:15:15 -
Kahraman itfaiyeci 8 metrelik boşluğa düşen yavru kediyi kurtardı

Eskişehir’de, 8 metrelik apartman boşluğuna düşen yavru kediyi, bir insanın zor sığabildiği daracık yerden kahraman itfaiyeci çıkardı.


Edinilen bilgiye göre; olay Şirintepe Mahallesi Kolej Sokak’ta yaşandı. Öğle saatlerinde vatandaşlar, 110 İtfaiye hattını arayarak, iki apartmanın kesiştiği boşluğa bir yavru kedinin düştüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yavru kedinin bir insanın zor sığabildiği ve yaklaşık 8 metre derinlikteki boşluğa düştüğünü gördü.


Ardından çalışmalara başlayan itfaiye ekiplerinden Mehmet Yalçınöz, merdiven yardımıyla aşağı inerek yavru kedinin yanına ulaşmaya çalıştı. Ancak dar bir boğazdan geçmek zorunda olan itfaiye çalışanı, zor da olsa yavru kedinin yanına vardı. Bu esnada korkan kedi panikledi. Kediyi bir müddet sonra sakinleştiren itfaiye personeli Yalçınöz, minik yavruyla birlikte apartman boşluğundan çıkmayı başardı. Ayrıca, itfaiyecinin 8 metre derinlikteki amansız mücadelesi civardaki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.


Öte yandan, kurtarılan yavru kedi apartman sakinlerine teslim edilirken, minik kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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